Riesige Schneewehe stoppt Regionalzug – mit nervigen Folgen für Autofahrer

Schneewehen führten am Wochenende zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr im Kreis Dithmarschen. In der Gemeinde Windbergen kam am Samstag ein Regionalzug nicht weiter, da die Gleise durch die Schneemassen bedeckt waren.

Da der Zug im Bereich des Bahnüberganges zum Stehen kam, gingen am Nachmittag auch die Schranken über längere Zeit nicht auf. Erst ein Bahnmanager konnte die Technik vor Ort eigenständig freischalten, sodass die wartenden Busse ihre Fahrt fortsetzten konnten. Bei dem betroffenen Regionalzug soll es sich um eine Testfahrt aufgrund des Wetters gehandelt haben.

Verspätungen im Zugverkehr

Der Zug war ohne Fahrgäste unterwegs und sollte die Gleise wegen der Schneewehen kontrollieren. Da eine Weiterfahrt dann jedoch nicht mehr möglich war und ein Gleis zurzeit blockiert ist, kommt es zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr zwischen Meldorf und St. Michaelisdonn.