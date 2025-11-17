Im Norden: Radfahrer von Trecker erfasst – Lebensgefahr

Im Kreis Pinneberg ist es am Montagmorgen zu einem schrecklichen Unfall gekommen. Ein Senior auf einem Rad wurde in Prisdorf von einem Trecker erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt.

Laut Polizei geschah der Unfall gegen 9 Uhr an der Hauptstraße in der Ortschaft Prisdorf. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein Senior (89) auf seinem E-Bike die Straße Höhe Borsteler weg überqueren. Dabei wurde er von einem Trecker erfasst.

Radfahrer bei Unfall in Prisdorf verletzt

Der 89-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Ein Notarzt, der mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen wurde, versorgte das Unfallopfer. Danach wurde es in eine Klinik geflogen. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Radfahrer den Trecker aufgrund der tief stehenden Sonne nicht erkannt hat. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. (04101) 498 0 bei der Polizei zu melden.