Junge Frau in Ferienort an der Ostsee vergewaltigt – Fahndung nach diesem Mann

Schock-Tat in Grömitz: In der Nacht zum 12. August wurde eine 20-Jährige auf der Straße Haffkamp vergewaltigt. Jetzt sucht die Kriminalpolizei Neustadt mit einem Phantombild nach dem Täter.

Gegen 1 Uhr nachts hatte der Unbekannte die junge Frau überfallen. Sie wehrte sich heftig, weshalb der Mann nach Einschätzung der Ermittler Verletzungen im Gesicht, am Oberkörper oder an der Hand haben könnte.

Das Phantombild wurde anhand der Schilderungen der Betroffenen erstellt. Demnach ist der Gesuchte älter als 30 Jahre und etwa 1,70 Meter groß. Er hat eine normale Statur, lockiges dunkles Haar sowie eine auffällig große Nase mit breiten Nasenflügeln. Auffällig ist zudem ein dunkler Bart im Bereich von Kinn und Wangen.

Mit diesem Fahndungsplakat will die Polizei in Grömitz nach dem Täter suchen. Polizeidirektion Lübeck Mit diesem Fahndungsplakat will die Polizei in Grömitz nach dem Täter suchen.

Der Mann sprach mit Akzent. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kurzarmhemd und einer schwarzen Jeans, außerdem trug er einen Rucksack. Laut dem Opfer roch er nach Zigarettenrauch. Da sich die Frau heftig wehrte, könnte der Täter Kratzspuren im Gesicht und am Oberkörper haben. Ab Mittwoch will die Kripo in Grömitz Fahndungsplakate aufhängen.

Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Neustadt unter Tel. 04561/61545 oder bei der Polizei Grömitz unter Ttel. 04562/22000 zu melden. (mp)