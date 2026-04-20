Motorradfahrer kollidiert mit Porsche – ein Toter

Bei einem schweren Unfall in Ostholstein ist am Samstagmittag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 26-Jährige war auf einer Kreisstraße in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Porsche zusammengestoßen. Er starb noch an der Unfallstelle.

Das Unglück ereignete sich auf der Kreisstraße 61 zwischen den Ortschaften Röbel und Bujendorf. Der 26-jährige Motorradfahrer war gemeinsam mit weiteren Bikern auf der kurvenreichen Strecke unterwegs und setzte in Höhe von Süsel zum Überholen eines anderen Motorrads an.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Dabei nahm der 26-Jährige wohl plötzlich einen entgegenkommenden Porsche Cayenne wahr und versuchte zu bremsen. Seine Maschine geriet jedoch ins Rutschen und kollidierte mit dem SUV. Trotz intensiver Reanimationsversuche durch einen per Rettungshubschrauber eingeflogenen Notarzt starb der Biker noch an der Unfallstelle.