Im Norden: Milchlaster auf Irrfahrt landet in Dorfteich

In Bohmstedt (Kreis Nordfriesland) ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem spektakulären Unfall gekommen. Ein Milchlaster war von der Straße abgekommen und in einem Teich gelandet.

Laut Polizei ereignete sich das Unglück gegen 4.55 Uhr. In der Ortsdurchfahrt der rund 820-Seelen-Gemeinde war der Fahrer eines Milchlasters samt Anhänger in einer Kurve von der Straße abgekommen.

Fahrer leicht verletzt in Klinik

Das tonnenschwere Fahrzeug durchbrach einen Zaun und landete im Dorfteich. Der Fahrer, der leichte Verletzungen erlitt, wurde von Feuerwehrkräften aus dem Führerhaus befreit. Er wurde vorsorglich in eine Klinik gebracht. Die Bergung des Lasters wird voraussichtlich bis in die Nachmittagsstunden andauern.