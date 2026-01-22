Frau kommt vom Einkaufen zurück – wenig später brennt ihr Mercedes lichterloh

Im Lünkenstieg in Kellinghusen (Kreis Steinburg) ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Ein Mercedes stand in einer Garage in Flammen, nachdem die Besitzerin vom Einkaufen zurückgekommen war.

Um kurz vor 15 Uhr schaute eine Anwohnerin aus ihrem Wohnzimmerfenster und bemerkte eine Rauchentwicklung aus Richtung des Einfamilienhauses. Der geparkte Mercedes-Kleinwagen stand bereits wenige Augenblicke später in der Garage in Vollbrand. Umgehend wurde die Feuerwehr gerufen.

Kellinghusen: Brand in Garage – Anwohner gewarnt

Da ein Übergreifen der Flammen auf das anliegende Einfamilienhaus zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden weitere Einsatzkräfte gerufen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden zudem umliegende Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Ersten Angaben nach wurde das Wohnhaus, aus dem sich die Besitzerin rasch in Sicherheit brachte, durch das schnelle Eingreifen verschont.

Die Frau teilte den Beamten mit, gegen 13.30 Uhr mit dem Mercedes vom Einkaufen zurückgekommen zu sein. Aktuell geht die Polizei daher von einem technischen Defekt des Autos aus. Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und soll den Brandort im Laufe des Freitags genauer untersuchen.