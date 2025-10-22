Bei Hamburg: Junger Mann wird bei Unfall aus Auto geschleudert – tot

In Bliesdorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat sich am Dienstagmittag ein schwerer Unfall ereignet. Dort war ein Pkw von der Straße abgekommen, hatte sich überschlagen und war in einem Graben gelandet. Der Fahrer starb.

Laut Polizei sei gegen 12.40 Uhr ein in einem Graben liegendes Fahrzeug gemeldet worden. Die eingetroffenen Polizeibeamten stellten einen außerhalb des Fahrzeugs liegenden Mann (24) fest. Er wurde offenbar bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert.

Fahrer bei Unfall aus Auto geschleudert

Ersten Erkenntnissen zufolge war das Fahrzeug längere Zeit vor dem eingehenden Notruf verunglückt. Aus bisher unbekannter Ursache ist der junge Fahrer mit seinem Fahrzeug kurz vor der Abzweigung in die Hauptstraße links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei hat er eine große Straßenlaterne umgefahren, sich überschlagen und ist unterhalb der Fahrbahn in einem Bachlauf zum Liegen gekommen.

Für den 24-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter mit der Unfall-Rekonstruktion beauftragt. Der Leichnam kam in die Gerichtsmedizin nach Lübeck um dort die Todesursache zu ermitteln.