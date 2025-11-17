Im Norden: Haus brennt – Bewohner stirbt in den Flammen

In Schülp (Kreis Dithmarschen) hat es am Montagmorgen einen dramatischen Feuerwehreinsatz gegeben. Mitten im Ortskern stand ein Wohnhaus in Vollbrand – für den Bewohner kam jede Hilfe zu spät.

Gegen 8.40 Uhr meldeten Anwohner Flammen aus einem Einfamilienhaus an der Hauptstraße. Daraufhin rückten mehrere Wehren aus der Umgebung aus. Während der Löscharbeiten breitete sich das Feuer nach Angaben eines Feuerwehrmanns explosionsartig aus.

Flammen breiten sich explosionsartig aus

Die Flammen griffen auch auf Teile eines angrenzenden Hauses über. Mit mehreren Strahlrohren bekämpften die Einsatzkräfte den Brand. Im Erdgeschoss des zuerst brennenden Hauses fanden Feuerwehrleute schließlich eine leblose Person – vermutlich den Bewohner. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Erst nach mehreren Stunden war der Brand unter Kontrolle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.