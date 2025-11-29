Im Norden: Häftling tot in Gefängniszelle gefunden

Wegen versuchten Mordes an seiner Ehefrau saß ein Mann in Lübeck in Untersuchungshaft. Nun wurde er tot in seiner Zelle gefunden. Was bisher bekannt ist.

Ein Untersuchungshäftling ist in der Justizvollzugsanstalt Lübeck ums Leben gekommen. Der 65-Jährige wurde bei einer Kontrolle bereits am 22. November tot aufgefunden, wie ein Sprecher des Justizministeriums sagte. Die Todesursache des Mannes werde noch ermittelt. Zuvor hatten die „Lübecker Nachrichten“ berichtet. „Nach ersten Erkenntnissen hat sich der Gefangene stranguliert“, sagte Anstaltsleiter Marc Arnold dem Blatt.

Gegen den Lübecker wurde wegen des Verdachts des versuchten Mordes an seiner Ehefrau ermittelt. Die 63-Jährige war im August mit einer lebensgefährlichen Schussverletzung in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach früheren Angaben der Polizei soll der Mann zuvor in der gemeinsamen Wohnung auf seine Partnerin geschossen haben. (dpa/mp)