Fußgänger tritt bei Windbergen in Dunkelheit auf die straße und wird von auto erfasst – Lebensgefahr

Der Fußgänger prallte bei dem Unfall nahe Windbergen gegen die Windschutzscheibe. Foto: Holstein-Report

  • Windbergen

Im Norden: Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Bei Windbergen (Kreis Dithmarschen) hat es am frühen Samstagmorgen einen schweren Unfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger gegeben. Dabei wurde der Fußgänger lebensgefährlich verletzt.

Nach Polizeiangaben war eine 25-Jährige mit ihrem Ford gegen 2 Uhr auf der Bahnhofstraße aus Richtung der Landstraße unterwegs, als vor ihr ein 29-Jähriger von links kommend auf die dunkle Straße trat. Die junge Frau konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erfasste den Mann, der bei dem Zusammenstoß mit dem Wagen zu Boden stürzte.

Fußgänger lebensgefährlich verletzt

Rettungskräfte behandelten den Verletzten. Er war an der Unfallstelle nicht mehr ansprechbar. Ein Rettungshubschrauber, der zunächst alarmiert war, brach den Anflug ab, da sich die Einsatzkräfte vor Ort für einen schnelleren Transport mit dem Rettungswagen entschieden hatten.

Warum der Mann aus dem Heider Umland nachts auf der Landstraße unterwegs war, konnte zunächst niemand beantworten. Die 25-Jährige erlitt einen Schock. Um den genauen Unfallhergang rekonstruieren zu können, kam in der Nacht noch ein Gutachter der Dekra an die Einsatzstelle.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

