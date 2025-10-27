Im Kreis Steinburg wurde am Montagnachmittag eine Frau tot aufgefunden. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise auf einen Wagen, dessen Insassen im Zusammenhang mit dem Todesfall stehen könnten.

Zahlreiche Polizisten kamen am Montag zu einem Gehöft in der Gemeinde Besdorf (Kreis Steinburg). Dort wurde am Nachmittag eine Frau tot in einem Wohnhaus aufgefunden. „Ein Gewaltverbrechen kann nicht ausgeschlossen werden“, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte.

Mittlerweile hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Weitere Informationen könnten derzeit aber nicht mitgeteilt werden, so der Sprecher.

Öffentlichkeitsfahndung nach weißem VW Golf

Im Zuge der Ermittlungen wurde eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet: Die Polizei sucht derzeit nach einem weißen VW Golf, Baujahr 2014 mit dem Kennzeichen IZ-XI 83. Die Polizei wolle prüfen, in welchem Zusammenhang die Autoinsassen mit dem Geschehenen stehen.

Wer das Fahrzeug sieht, wird gebeten, per Notruf 110 die Polizei zu alarmieren und in keinem Fall an die Autoinsassen heranzutreten. Dies sei eine generelle Empfehlung bei allen Öffentlichkeitsfahndungen und nicht auf eine besondere Gefährdungslage zurückzuführen, so der Sprecher. (mwi)