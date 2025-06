Im Norden: Feuer auf Bauernhof – Rauchwolke vernebelt ganze Ortschaft

Großalarm für die Feuerwehr am Samstagvormittag im Kreis Steinburg. Dort auf dem Hof eines landwirtschaftlichen Anwesens brach ein Brand in einem Stall aus. Eine große schwarze Rauchwolke breitete sich aus.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte um 10.30 Uhr zur Straße Dauerhof in Hohenfelde gerufen. Auf einem Bauernhof war ein Brand in einem Stall ausgebrochen. Mehrere Wehren aus der Umgebung rückten an.

Brand in Stall gelöscht

Dichter, schwarzer Rauch stand über der Einsatzstelle und nebelte den Bereich um die Einsatzstelle ein. Nach gut 40 Minuten hatten die Feuerwehrkräfte die Flammen unter Kontrolle gebracht. Bei Brandausbruch waren zum Glück keine Tiere im Stall gewesen.