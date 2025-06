Im Norden: Familienvater niedergestochen – Kripo ermittelt

In Neuenbrook (Kreis Steinburg) ist es in der Nacht zu Sonntag zu einem Angriff auf einen Familienvater gekommen. Der Mann wurde durch Messerstiche am Arm verletzt. Die Kripo ermittelt.

Nach MOPO-Informationen meldete sich in der Nacht zu Sonntag ein verletzter Mann bei seinen Nachbarn an der Straße Ost. Der Mann hatte zwei Stichverletzungen am Arm erlitten, berichtete der Nachbar.

Familienvater verletzt in Klinik

Die Polizei war mit mindestens fünf Streifenwagen im Einsatz. Angaben zu dem Vorfall machten die Beamten bisher nicht. Bei dem Mann soll es sich um einen Familienvater handeln. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert, Lebensgefahr besteht aber nicht. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.