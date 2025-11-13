Im Norden: Fahrer verliert Kontrolle – Auto landet auf dem Dach

Einsatz auf der Landstraße: Am Donnerstag wurden die Freiwilligen Feuerwehren Albersdorf und Schafstedt (Kreis Dithmarschen) zu einem vermeintlich brennenden Auto gerufen. Vor Ort bestätigte sich der Brand zwar nicht – doch der Anblick war trotzdem dramatisch.

Im Straßengraben der L148 zwischen Albersdorf und Immenstadt lag ein Kleinwagen – er war auf dem Dach gelandet. Der Fahrer hatte sich bereits selbst aus dem völlig demolierten Kia befreien können. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Fahrer verliert auf Landstraße Kontrolle über Pkw

Warum es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann aus Richtung Immenstedt unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Wagen krachte erst gegen einen Straßenbaum und überschlug sich anschließend.

Das könnte Sie auch interessieren: Immer wieder Unfälle: Deutschlands gefährlichste Straße liegt in Hamburg

Die Feuerwehr sicherte das auf dem Dach liegende Fahrzeug, damit es nicht weiter kippte. Danach übernahm ein Abschleppunternehmen die Bergung. Während der Einsatzmaßnahmen wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.