Brennendes Gartenhaus legt Bahnverkehr im Norden lahm

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) musste am Donnerstagabend wegen eines Brandes der Bahnverkehr von und nach Flensburg unterbrochen werden.

Laut Polizei wurde gegen 20.30 Uhr ein Brand an der Eckernförder Straße gemeldet. In der Nähe der Bahnstrecke brannten zwei Gartenverschläge, der Rauch zog genau in Richtung Gleise. Aus diesem Grund veranlasste die Bundespolizei eine Streckensperrung.

Polizei geht von Brandstiftung aus

Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Die Flammen hatten Feuerwehrleute rasch gelöscht. Nach rund 45 Minuten konnte der Zugverkehr wieder freigegeben werden.