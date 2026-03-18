Im Norden: Betrunkener legt Feuer im eigenen Wohnhaus

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus im Kreis Dithmarschen hat am Dienstag einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Polizei nahm vor Ort einen tatverdächtigen Bewohner fest.

Das Feuer war am späten Abend in Weddingstedt in einer Wohnung in der Dorfstraße ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde niemand. Auffällig: Die betroffene Wohnung stand leer.

Tatverdächtiger mit 1,61 Promille festgenommen

Schnell geriet ein 21-jähriger Bewohner des Hauses in den Fokus der Polizei. Einsatzkräfte nahmen den Mann vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,61 Promille. Anschließend wurde eine Blutprobe entnommen.

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Der Mann wurde später in eine Fachklinik gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. (mp)