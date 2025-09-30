Geldautomat gesprengt – dann brennt das ganze Gebäude

Unbekannte Täter sprengen einen Geldautomaten im Kreis Nordfriesland. Durch die Explosion entsteht ein Brand. Konnten die Täter Geld erbeuten?

Die Sprengung eines Geldautomaten hat in Risum-Lindholm (Kreis Nordfriesland) in der Nacht einen Gebäudebrand ausgelöst. Der durch die Explosion des Geldautomaten entstandene Brand weitete sich auf das Gewerbeobjekt aus, berichtete das Landeskriminalamt.

Es wird von einem hohen Schaden ausgegangen. Menschen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

Geldautomat gesprengt: Höhe der Beute unklar

Anwohner berichteten von einem lauten Knall. Die Polizei leitete daraufhin umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Auch ein Hubschrauber der Bundespolizei kam dabei zum Einsatz. Die Aktion verlief zunächst allerdings erfolglos.

Der gesprengte Geldautomat befand sich in einer Selbstbedienungsfiliale in einem unbewohnten Gewerbeobjekt. Darin befanden sich nach Angaben des Landeskriminalamts auch ein Getränkemarkt, eine Bäckerei und eine Schlachterei.

„Ob die Täter an die Beute gelangen konnten und ob es weitere Hinweise auf die Täter gibt, wird derzeit noch vor Ort ermittelt“, berichtete eine LKA-Sprecherin am Vormittag. Die Ermittler bitten Zeugen, die Beobachtungen zur Tatzeit gemacht haben oder weitere Hinweise geben können, sich per Telefon zu melden: 0431 160-42120. (dpa/mp)