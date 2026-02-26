Unfall bei Hamburg: Auto landet im Graben – Passanten leisten Erste Hilfe

Bei einem Verkehrsunfall im Norden von Hamburg ist am Mittwochabend ein Autofahrer verletzt worden. Gegen 17 Uhr kam ein Wagen auf der Ellerauer Straße zwischen Alveslohe und Ellerau aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben.

Noch bevor Feuerwehr und Rettungsdienst eintrafen, leisteten vorbeikommende Passanten Erste Hilfe. Die verletzte Person konnte anschließend vom Rettungsdienst aus dem Auto geholt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Entgegen erster Befürchtungen war niemand im Fahrzeug eingeklemmt.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten wurde die Ellerauer Straße in beide Richtungen gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar, die Polizei ermittelt. (rei)