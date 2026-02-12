mopo plus logo
VW mit zersplitterter Windschutzscheibe

Der Jugendliche prallte gegen die Windschutzscheibe und stürzte dann auf den Asphalt. Foto: Florian Sprenger

  • Itzehoe

91-Jähriger fährt Schüler an: Teenager schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Itzehoe (Kreis Steinburg) ist am Donnerstagmorgen ein 16-Jähriger schwer verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus.

Ersten Polizei-Erkenntnissen zufolge war der Jugendliche gegen 8 Uhr in Itzehoe auf der Straße Langer Peter in Richtung Schule unterwegs, als er die Straßenseite wechseln wollte. Ein Autofahrer (91) habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können – „es kam zum Zusammenstoß“, so ein Polizeisprecher.

Unfall in Itzehoe: Helikopter kann nicht starten

Dabei prallte der 16-Jährige gegen die Windschutzscheibe und stürzte von dort auf den Asphalt. Passanten, die den Unfall sahen, informierten Polizei und Feuerwehr.

Der Jugendliche wurde vor Ort versorgt und anschließend per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Eigentlich hätte ein Helikopter ihn fliegen sollen, doch dieser konnte aufgrund des Wetters nicht starten. Die Polizei ermittelt jetzt, wie genau es zu dem Unfall kommen konnte.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

