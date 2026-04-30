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Männer entsorgen illegal Baumaterialen und E-Geräte

Diesen Müllberg luden die Männer illegal in Rellingen ab. Foto: Polizeidirektion Bad Segeberg

  • Rellingen

Illegale Müllentsorgung bei Hamburg – Polizei stellt Verursacher

Dank eines aufmerksamen Zeugen haben Polizisten am Mittwochabend zwei Männer gestellt, die in Rellingen (Kreis Pinneberg) illegal Müll entsorgt hatten. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Laut Polizei meldete sich gegen 22 Uhr ein Zeuge bei den Beamten. Er hatte in der Straße An der Blockhütte einen Müllberg entdeckt, der offenbar kurz zuvor dort aus einem Transporter abgeladen worden war. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen des Fahrzeugs und rief die Polizei.

Illegale Müllentsorgung in Rellingen: Elektrogeräte und Baumaterialien abgestellt

Die Besatzung eines Streifenwagens stoppte den Transporter wenig später. Die Insassen (19 und 33 Jahre) gaben zu, dass sie neben Elektrogeräten auch Baumaterialien sowie Farben und Lacke entsorgt hatten. Gegen die Männer wurde ein Verfahren wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen eingeleitet.

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