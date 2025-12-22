Vorlesung am Vormittag, Kita-Organisation zwischendurch, Lernen spätabends, wenn das Kind endlich schläft – und am nächsten Morgen wieder von vorn. Studieren mit Kind ist eine enorme Herausforderung, für Alleinerziehende erst recht. Zwei Flensburgerinnen erzählen offen, wie sie ihren Alltag zwischen Hörsaal, Existenzängsten und Verantwortung meistern. Eine steht noch mitten im Studium, die andere hat es bereits geschafft – beide berichten ehrlich über Erschöpfung, Zweifel und darüber, warum Aufgeben trotzdem keine Option war.

Wie heißer Kaffee schmeckt, weiß sie schon fast nicht mehr. Sophie studiert Lehramt mit den Fächern Biologie und Kunst. Ihre eigene Schulzeit war für sie sehr belastend, das wollte sie für ihre Kinder nicht. Dies gab ihr die Motivation, mit ihrem Studium zu beginnen. Ein großer Schritt, denn sie ist alleinerziehend und hat keine Unterstützung von der Familie. Erst kurz vor dem Start waren ihre beiden Söhne alt genug für die Kita.