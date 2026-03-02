Hungriger Biber stoppt Autofahrer: kuriose Straßensperre

Schreck für einen Autofahrer (37) in Geesthacht: Als er die Straße entlangfuhr, stürzte plötzlich ein kleiner Baum auf die Fahrbahn. Grund dafür waren nicht etwa Wind oder die Altersschwäche des Baums – sondern ein kleiner hungriger Nager.

Der Lauenburger war am Sonntagabend gegen 23.15 Uhr mit dem Auto auf der Elbuferstraße unterwegs. Ein Baum fiel direkt vor seinen Wagen. Ein Biber hatte den Stamm angenagt, sodass der Baum umstürzte.

„So wie es sich für einen Unfallbeteiligten gehört, verblieb der Biber auch an der Unfallstelle, bis die Beamten erschienen“, schreibt die Polizei. „Ob er allerdings für den entstandenen Schaden am Fahrzeug aufkommt, ist fraglich.“ (mp)