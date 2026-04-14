Hunderte Meter Ölspur: Autobahn im Norden voll gesperrt

Nichts geht mehr auf der A23 bei Albersdorf (Kreis Dithmarschen): Ein Auto hat auf der Fahrbahn eine Ölspur verteilt. Die Autobahn ist seit etwa 8.30 Uhr voll gesperrt.

Ursache für den Ölverlust ist laut Polizei ein technischer Defekt, mutmaßlich ein Motorplatzer bei einem Krankentransportwagen. Die Ölspur erstreckt sich über mehrere Hundert Meter.

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Derzeit ist Feuerwehr mit der Reinigung der Fahrbahn beschäftigt. Der defekte Wagen muss abgeschleppt werden. Wie lange die Sperrung andauert, ist laut Polizei noch nicht abzusehen.