Hunderte demonstrieren friedlich gegen AfD-Parteitag bei Hamburg

Kundgebungen und Aufzüge am Samstagmorgen in Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg. Der Anlass: Die rechtsextreme Alternative für Deutschland (AfD) tagte dort mit 180 Teilnehmern im Bürgerhaus. Mehr als doppelt so viele Menschen demonstrierten gegen den Landesparteitag der AfD Schleswig-Holstein. Die Polizei war auch vor Ort im Einsatz.

Bis zu 450 Demonstranten zogen am Samstag ab 8.00 Uhr in drei Gruppen durch die Beckersbergstraße und die Jahnstraße in Henstedt-Ulzburg. Auch vor dem Bürgerhaus und im angrenzenden Bürgerpark fanden am Morgen vier Kundgebungen statt.

Die Demonstranten hatten ihre Versammlungen anlässlich des AfD-Landesparteitags in Henstedt-Ulzburg zuvor bei der Versammlungsbehörde angemeldet. Die Polizei war mit zusätzlichen Kräften vor Ort. Die Aufzüge und Kundgebungen seien weitestgehend friedlich und störungsfrei verlaufen, bestätigt ein Sprecher der Polizei.

Einsatzleiter Sven Adomat sagte über die Demo: „Insgesamt können wir ein positives Fazit ziehen und stellen fest, dass die überwiegende Mehrheit der Versammlungsteilnehmer und -teilnehmerinnen sich an die Vorgaben der Versammlungsbehörde und Polizei gehalten haben.” (mp)