Zwei kleine Hunde von Schäferhund totgebissen? Polizei hat Verdacht

Hat ein Schäferhund in Neumünster zwei kleinere Hunde totgebissen? Innerhalb weniger Tage gab es gleich zwei tödliche Beißattacken. Die Ermittler haben bereits einen Verdacht.

Gleich zwei Hunde sind in Neumünster innerhalb von wenigen Tagen auf der Straße durch Beißattacken eines Schäferhundes zu Tode gekommen. Nach Polizeiangaben ist noch unklar, ob es sich in beiden Fällen um ein und denselben Hund handelte, der die kleineren Vierbeiner angriff.

Bereits am 6. August wollte ein Halter seinen Chihuahua gerade auf den Arm nehmen, als dieser unvermittelt von einem Hund angegriffen wurde, sagte eine Polizeisprecherin. Der Halter wurde bei dem Versuch verletzt, beide Hunde voneinander zu trennen.

Er brachte seinen Hund noch in eine Tierarztpraxis, aber dort musste das Tier eingeschläfert werden. Zuerst hatte der „Holsteinische Courier” darüber berichtet. Auch die „Kieler Nachrichten” griffen das Thema auf.

Auch ein Dackel fiel dem Schäferhund zum Opfer

Fünf Tage später kam es in Neumünster dann zu einem weiteren Vorfall mit tödlichem Ausgang. Dabei wurde der Dackel einer Familie von einem freilaufenden Schäferhund attackiert, wie die Polizeisprecherin sagte. Der Schäferhund habe sofort und ohne erkennbaren Grund begonnen, den Dackel zu beißen.

Der Halter habe noch versucht, auf seinen Schäferhund einzuwirken. Für den Dackel kam die Hilfe aber zu spät. Ein Tierarzt, den die Familie aufsuchte, konnte nur noch den Tod des Tieres feststellen.

Nach Polizeiangaben ist noch unklar, ob es sich in beiden Fällen um ein und denselben Hund handelte, der die kleineren Vierbeiner angriff. Es gebe einen Verdacht, wer der Besitzer des Tieres sei, sagte die Sprecherin. Dem gingen Beamte nun nach.

Das könnte Sie auch interessieren: Bekifft? Vergiftet? Hunde müssen nach Ostseeausflug zum Tierarzt

Wie bei jedem Beißvorfall auch, werde die Stadt Neumünster über die beiden von den Haltern angezeigten Vorfälle informiert. Dieser obliege es, dem Halter mögliche Auflagen zu erteilen. (dpa)