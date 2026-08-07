Bei hochsommerlichen Temperaturen hat die Polizei am Weißenhäuser Strand zwei Hunde aus einem verschlossenen Auto gerettet.

An warmen Tagen kann selbst ein kurzer Aufenthalt im Wagen für Hunde schnell gefährlich werden. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Jonas Walzberg

Am Weißenhäuser Strand (Kreis Ostholstein) hat die Polizei am Dienstagnachmittag zwei Hunde aus einem überhitzten Auto befreit. Gegen die 31 Jahre alte Halterin aus Berlin wird nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

Ein Hinweis führte die Beamten gegen 17.40 Uhr zu einem Parkplatz an der Seestraße in der Nähe des Campingplatzes. In einem verschlossenen Seat entdeckten sie einen älteren Schäferhund-Mischling und einen jüngeren Australian Shepherd.

Bei geschlossenen Fenstern herrschten im Fahrzeuginneren aufgrund der sommerlichen Temperaturen extreme Bedingungen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich die Tiere bereits mehrere Stunden in dem Wagen befunden.

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Lautsprecherdurchsagen helfen Polizei nicht

Da die Fahrerin trotz Lautsprecherdurchsagen in der Ferienanlage nicht ausfindig gemacht werden konnte und sich das Fahrzeug nicht anders öffnen ließ, schlugen die Polizisten eine Seitenscheibe ein und befreiten die Hunde.

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Die Tiere waren nach Angaben der Polizei stark dehydriert. Trotz der Versorgung mit Wasser brachen sie immer wieder zusammen. Deshalb wurden sie nach Rücksprache mit der Tiernothilfe Ostholstein in eine Tierklinik nach Neustadt gebracht. Dort erschien später auch die Halterin. Gegen die 31-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (rei)