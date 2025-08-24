Mitten in der Nacht: Was macht ein Weimaraner auf’m Dach?

Dass die Feuerwehr eine Katze vom Dach retten muss, ist nicht weiter ungewöhnlich. Dass ein ausgewachsener Weimaraner sich auf ein Hausdach verirrt, hingegen schon.

Die Polizei wurde gegen 3.50 Uhr in den Glinder Weg in Reinbek gerufen, weil „ein Hund über die Dächer läuft“. Gemeinsam mit der Feuerwehr rückten sie sofort an und tatsächlich: Auf dem Dach des Hauses stand ein ausgewachsener Weimaraner.

Weimaraner „Kingsmen“ zurück am Boden

Laut Angaben eines Reporters vor Ort war „Kingsmen“ dabei ganz ruhig und schaute sich das rege Treiben von oben an. Der Hund soll aus einem Dachfenster geklettert sein.

Mithilfe der Besitzer, der Drehleiter und einer großen Tüte Leckerlis gelang es den Rettungskräften, den Hund unverletzt zu retten. (zc)