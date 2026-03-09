Humpelnde Hündin ausgesetzt – Polizei fahndet nach Halter

Die Polizei Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) fahndet nach einem Hundehalter, der sein humpelndes Tier Ende Februar vor dem Tierheim ausgesetzt hat.

Mitarbeiter des Tierheimes in Mölln fanden am Mittag des 22. Februar einen kleinen Terrier vor dem Gebäude. Jemand hatte das Tier dort, eingewickelt in eine Damenjacke, in eine Box gesperrt, in der Futterspenden abgegeben werden können.

Mölln: Polizei sucht Hinweise auf den Hundehalter

Die Hündin, vermutlich ein Boston Terrier, war verängstigt und humpelte. Laut einer Polizeisprecherin war sie zwar gechipt, aber nicht registriert. Anhand der Chip-Nr. 900250000450587 hoffen die Beamten nun auf weitere Hinweise und bitten Tierärzte um Überprüfung, wo und von wem diese Chip-Nummer vergeben wurde.

Wer die Hündin auf dem Foto wiedererkennt oder Hinweise zum Halter geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (04541) 809-1305 bei der Polizei zu melden.