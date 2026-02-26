Hotelgast klaut Taxi und liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Sieben Streifenwagen, ein gestohlenes Taxi und ein Hotelgast auf der Flucht: Die Polizei war zwischen Scharbeutz und Lübeck-Travemünde auf einer irren Verfolgungsjagd unterwegs.

Die Polizei hat zwischen Scharbeutz und Lübeck-Travemünde ein gestohlenes Taxi verfolgt. Am späten Mittwochabend ging bei der Polizei die Meldung ein, dass bei einem Hotel in Scharbeutz ein Taxi gestohlen wurde, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Ein Hotelgast in einem Rollstuhl habe dieses bestellt und den Fahrer gebeten, noch ein paar Sachen aus seinem Zimmer zu holen. Als der Fahrer zurückgekommen sei, seien das Taxi und der Hotelgast verschwunden gewesen. Daraufhin habe die Polizei nach dem Auto gefahndet und fand dieses am Timmendorfer Strand. Der 68 Jahre alte Hotelgast sei mit dem Auto geflohen.

Verfolgungsfahrt endet in Travemünde

Während der Flucht sei der Mann mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung Lübeck-Travemünde unterwegs gewesen. Zwischenzeitlich soll er sogar auf der B75 als Geisterfahrer gefahren sein. Letztendlich wurde der Mann durch einen Lkw gestoppt, der nach Anweisung der Polizeibeamten quer auf eine Straße in Travemünde gestellt wurde.

Selbst dann habe der Mann weiter fliehen wollen, weshalb das Taxi von Streifenwagen eingekesselt wurde. Laut einem Sprecher der Polizei waren sieben Streifenwagen im Einsatz. Nachdem der Mann festgenommen worden sei, sei ihm eine Blutprobe entnommen und eine Untersuchung durch einen Amtsarzt durchgeführt worden. Schließlich sei er mit einem Taxi nach Lübeck gefahren. (dpa)