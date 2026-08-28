Die Stadt Elmshorn stellt Ersatzwohnungen zur Verfügung. Aber auch die sind teuer – und das ist ein großes Problem!

Zusammenpacken und weg: Ömer Faruk hat mit seiner Familie das Elmshorner Horrorhaus verlassen. Er kann zunächst bei Verwandten wohnen. Christian Brameshuber

Kleidung, Schmuck, Habseligkeiten, DVDs und CDs, Bücher über Bücher, Möbel: Quinn Schultz schafft aus seiner Drei-Zimmer-Wohnung so viele seiner Sachen heraus, wie er schafft. Erst mal zu Verwandten. Der 35-Jährige weiß nicht, wie lange er noch in Elmshorns Horrorhaus leben kann.

In der Friedensallee 28 gibt es seit Montagabend, 24. August, keinen Strom mehr. Damit auch kein warmes Wasser. Der mit Fäkalien aus dem Abwasser vollgelaufene Pool wurde am Mittwoch, 26. August, abgepumpt, nachdem shz über die katastrophalen Zustände in dem Mietshaus in der Friedensallee berichtet hatte. In dem Gebäude ist es zu Rohrverstopfungen und massivem Wasseraustritt gekommen.

Vierköpfige Familie kann bei Cousin Unterschlupf finden

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Einige Mieter harren noch in dem Gebäude aus. Aber eigentlich wollen sie nur noch weg, nur noch raus aus diesem Ekel-Haus. Aber wo sollen sie denn hin? Auch Schultz ist gemeinsam mit seiner Frau auf Wohnungssuche in Elmshorn. Ein schier auswegloses Unterfangen. „Was man sich leisten kann, ist teilweise winzig klein, wo man drin leben kann zu zweit, ist oft faktisch nicht bezahlbar.“ Nachbarn machen ähnliche Erfahrungen. „Ich kann mir keine andere Wohnung leisten“, sagt ein 55 Jahre alter Mieter. Er bleibt erst einmal. Wo soll er hin?

Quinn Schultz hat Angst vor der Zukunft. Der 35-Jährige kann kaum noch schlafen. Er will raus aus dem Horrorhaus und sucht gemeinsam mit seiner Frau eine Wohnung in Elmshorn. Christian Brameshuber

Quinn Schultz ist psychisch jenseits aller Belastungsgrenzen. „Ich habe Angst, nur noch Angst. Ich kann nicht schlafen, ich kann nicht essen.“ Er muss in diesen schlimmen Tagen oft weinen – und wartet damit, bis seine Frau die Wohnung verlassen hat, um sie nicht weiter zu belasten.

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Ömer Faruk Tirrpan ist raus aus dem Horrorhaus. Mit seiner Familie. Seiner Frau und seinem kleinen Baby. „Wir können zunächst zu meinem Cousin.“ Am Donnerstagmorgen, 27. August, holt er noch den Kinderwagen und Kleidung aus seiner Wohnung. Das Ganze sei unglaublich, unvorstellbar. Die Familie war erst im Februar dieses Jahres in das Mietshaus mit 35 Wohneinheiten eingezogen.

Ersatzwohnungen der Stadt sind teuer

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Die Stadt Elmshorn hat schon drei Familien in Ersatzwohnungen untergebracht. Das Angebot würden wohl noch mehr Bewohner nutzen. Aber: „Diese Wohnungen sind teuer, die kann sich doch auch niemand leisten“, sagt Karsten Klein, der sich vor Ort als Kümmerer und Ansprechpartner seit Montagabend, 24. August, für die Hausgemeinschaft einsetzt. An diesem Tag war auf Veranlassung der Elmshorner Feuerwehr der Strom abgeschaltet worden. Wasser tropfte von der Decke auf die Kästen der Stromzähler.

Jobcenter kann helfen

Wer das Horrorhaus verlässt und die Hilfe der Stadt in Anspruch nimmt, wird wie ein Mensch ohne Obdach behandelt. „Für eine Wohnung berechnet die Stadt 600 Euro Gebühr pro Raum im Monat“, erklärt Sozialamtschefin Mara Stolz die Situation. Das sei in einer Satzung der Stadt Elmshorn festgelegt. „Es gibt keine Härtefallregelung und keine Ermäßigung“, sagt sie mit Blick auf die Situation in der Friedensallee 28. Die Stadt sei angehalten, wirtschaftlich zu agieren. Aber: „Wenn die Menschen, die Gebühr nicht bezahlen können, können Ämter oder auch das Jobcenter helfen.“

In der Friedensallee 28 wohnen viele Familien mit kleinen Kindern. Die Stadt hat für drei Familien Ersatzwohnungen zur Verfügung gestellt. Christian Brameshuber

Das Horrorhaus von Elmshorn: Hier leben viele Menschen, vor allem Familien mit Migrationshintergrund. Es ist ein sozial schwaches Milieu. Hier zählt jeder Euro. Wer bleibt, kann sich keine Alternative leisten. (Dieser Artikel erschien zuerst auf shz.de)