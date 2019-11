Horror-Unfall bei Hamburg: In diesem Wrack starben zwei Menschen (41/35)

Barsbüttel -

Zwei Autos sind vollkommen zerstört. Die Willinghusener Landstraße (K80) in Barsbüttel bei Hamburg gleicht einem Trümmerfeld. Retter kämpfen am frühen Samstagmorgen um die Leben der Insassen. Vergeblich. Zwei Menschen (41 und 35) können nicht mehr gerettet werden. Eine Person (23) wird zudem schwerst verletzt. Was für eine Tragödie.

Die genauen Umstände des Horror-Crashs sind noch unklar. Nach MOPO-Informationen soll ein Fahrer im Kreis Stormarn mit seinem Opel Astra gegen 4.55 Uhr in einer Kurve offenbar ins Schlingern und anschließend auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Zwischen den Autobahn-Anschlussstellen Reinbek und Barsbüttel krachte der Wagen gegen einen Honda und wurde von der Straße katapultiert. Laut der Polizei in Ratzeburg soll der Opel-Fahrer zu schnell gewesen sein. Die Fahrbahn sei zudem nass gewesen.



Bei einem schlimmen Unfall in der Nähe von Hamburg starben zwei Menschen, eine Person wurde schwer verletzt. Ebner Foto:

Menschen sterben in Auto mit Hamburger Kennzeichen

Der Fahrer (41) und die Beifahrerin (35) des Opels (Hamburger Kennzeichen), die aus Barsbüttel stammen sollen, wurden in dem Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Bei verstarben noch am Unfallort. Der Honda-Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen mit schwersten Verletzungen in die Asklepios Klinik St. Georg gebracht.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern noch an. Die Willinghuser Landstrasse war über mehrere Stunden voll gesperrt. Ein Sachverständiger wurde zur Rekonstruktion hinzugezogen. Der Sachschaden beträgt etwa 34.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. (jul/ruega)