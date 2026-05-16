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Mann bricht beim Kochen in Wohnung in Hohenlockstedt leblos zusammen – Notarzt reanimiert vergeblich

Feuerwehrleute fanden den leblosen Mann in der Küche. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto

  • Hohenlockstedt

Mann bricht beim Kochen zusammen – und stirbt in brennender Wohnung

In Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) ist die Feuerwehr am Donnerstag zu einem Brand in einem Wohnhaus gerufen worden. In der verqualmten Wohnung fanden die Einsatzkräfte einen leblosen Mann. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Nachbarn am Schäferweg wählten um 21.10 Uhr den Notruf, weil aus einer Wohnung Qualm drang und ein Rauchmelder piepte. Daraufhin rückten die Freiwillige Feuerwehr sowie der Rettungsdienst aus.

Hohenlockstedt: Mieter stirbt in verqualmter Küche

Nachdem sich die Retter Zugang zu der verqualmten Wohnung verschafft hatten, fanden sie in der Küche einen leblosen Mann (67). Für ihn kam trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebung jede Hilfe zu spät. Laut Polizei war der Mann, der bekannte Vorerkrankungen gehabt haben soll, beim Kochen zusammengebrochen. Die Kripo ermittelt.

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