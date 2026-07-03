Hoher Wellengang hat Auswirkungen auf den Fährverkehr zur Insel Helgoland. Am Freitag fallen alle Fährverbindungen aus.

Der Katamaran „Halunder Jet“ fährt am Donnerstag mit einem veränderten Fahrplan. (Archivbild) picture alliance / Fotostand | Fotostand / Freitag

Weil die Wellen zu hoch sind, müssen zahlreiche Verbindungen zur Insel Helgoland ausfallen oder geändert werden. Läuft der Fährverkehr zum Wochenende hin wieder normal?

Wegen hohen Wellengangs kommt es zu Ausfällen bei Fähren zur Insel Helgoland. Am Freitag fallen alle Fährverbindungen aus, wie die Tourismusdirektorin von Helgoland, Katharina Schlicht, sagte. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Fährverbindungen fallen am Freitag aus

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Der Katamaran „Halunder Jet“ fährt am heutigen Donnerstag mit einem veränderten Fahrplan, wie der Geschäftsführer der Reederei FRS Helgoline, Tim Kunstmann, sagte. „Die Halte in Brunsbüttel fallen gänzlich aus, Hamburg, Cuxhaven und Helgoland finden statt.“ Der Katamaran verließ die Insel früher als üblich. „Gebuchte Passagiere wurden bereits im Vorfeld informiert.“ Man gehe davon aus, am Samstag wieder regulär zu fahren.

Auch bei Adler & Eils entfallen am Freitag alle Fahrten von Büsum nach Helgoland wegen des Seegangs, wie es auf der Internetseite hieß. Für die „Nordlicht II“ hatte die Wellenhöhe schon am Donnerstag Auswirkungen und es kam zur Absage. Auch die Helgolandfahrten mit der „Adler Cat“ ab Wilhelmshaven und ab Hooksiel mussten für Freitag und Samstag abgesagt werden. (dpa/mp)