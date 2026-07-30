Wir haben uns die Preise für Pommes, Pizza, Döner, Burger und Co. angesehen – und WOA-Fans dazu befragt.

„Schmeckt“, so wie jedes Jahr in Wacken: Felix Eibisch (36) und Tony Glaubitz (24) haben sich beim Fleischbraeter im Wackinger Village einen Zyklopenspieß besorgt. Anna Krohn

Wacken ohne Bier, das geht gar nicht! Jedenfalls für die meisten der Besucher des Wacken Open Airs (WOA). Und bei der derzeitigen Hitze ist Bier ja gar nicht mal die schlechteste Entscheidung (wenn auch vor allem alkoholfreies). Viel trinken ist aber ja schonmal angeraten, besser als zu dehydrieren.

Doch bevor man sich an den Gerstensaft macht, sollte man erst mal eine gute Grundlage schaffen – und etwas essen. Was genau? Da hat man auch beim WOA 2026 eine ziemlich große Auswahl: Von Pommes über Döner und Schnitzelbox bis hin zu Pizza, Fischbrötchen, Crêpe oder Hotdog ist eigentlich alles vertreten, was man von Imbiss und Co. auch von zu Hause kennt, neben einigen außergewöhnlicheren Snacks.

Und das alles ist sicher wahnsinnig teuer, oder nicht? Wir haben uns unter die Metalheads an den Verzehrständen gemischt und gefragt, was sie denn gerade essen – und vor allem, was sie dafür bezahlt haben und ob es das wert war.

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Essen beim Wacken Open Air 2026: Das sind die Preise

„Schmeckt“, eben so wie jedes Jahr in Wacken, sagen Felix Eibisch (36) und Tony Glaubitz (24) aus dem Kreis Heinsberg, die sich beim Fleischbraeter im Wackinger Village gerade einen Zyklopenspieß besorgt haben – einen langen Holzspieß mit ganz viel Nackensteak darauf. Diese kosten 12 Euro pro Stück – genauso viel wie im vergangenen Jahr, es gab keinen Preisanstieg. Die beiden finden den Preis für das, was sie dafür in Händen halten, in Ordnung.

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Im Wackinger Village des WOA besonders begehrt: die Zyklopenspieße des Fleischbraeters. Anna Krohn

Johannes Eggs aus Offenburg wartet gerade auf einen Crêpe an einem Stand ganz nah am Infield. Der 40-Jährige ist Veganer und hat deshalb einen ganz besonderen bestellt: „Goudaalternative mit Röstzwiebeln“, für 8,50 Euro. „Für ein Festival geht das in Ordnung“, sagt er. „Im Vergleich zu Pizza und anderen Sachen, wo man hier schon meist im zweistelligen Bereich ist, ist das okay.“

Normale Varianten kosten hier übrigens 6 Euro (Butter, Zimt und Zucker) oder 7 Euro (Nutella, Apfelmus mit Zimt und Zucker oder Konfitüre), speziellere mehr.

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Wacken 2026: So schmeckt der Burger, das zahlt man dafür

„Das ist das Geilste und Leckerste, das ich hier kriege, vor allem vom Preis-Leistungs-Verhältnis her“, schwärmt Felix Mund aus Ludwigshafen. Der 16-Jährige, der mit seinem Vater auf dem WOA ist, hat sich gerade an einem Stand am Rande der Bullhead City mit Headbangers- und WET-Stage einen besonderen Burger geholt, für 13,50 Euro. „Der ist aber richtig groß und schmeckt einfach super“, sagt er. „Riesendinger sind das!“

Was man beim WOA bezahlt, sagt Felix Mund, hänge stark davon ab, an welchem Stand man Essen kauft. Da gebe es doch größere Unterschiede. Anna Krohn

Es handele sich um einen „XL Smoked Chicken Burger“, einen mit Hühnchenfleisch aus dem Smoker. Zu den Preisen insgesamt sagt er: „Das kommt echt darauf an, wo man sich was holt.“

An diesem Stand gibt es den XL Smoked Chicken Burger, den Felix Mund so lecker findet. Direkt daneben steht laut den Betreibern „Europas größter Smoker“, der mehrere Meter lang ist, wie ein historischer Kesselwagen aussieht und die ganze Zeit vor sich hinschmort. Anna Krohn

Und was kosten Pizza und Pommes 2026 in Wacken?

Die Auswahl ist in Ordnung, man erhält an einem Pizza-Stand direkt gegenüber dem Infield zum Beispiel die Sorten Margherita, Salami, Funghi, Schinken und „Speziale“, und außer Margherita (7 Euro) kosten alle 8 Euro. Die Stücke sind aber auch alle entsprechend groß beziehungsweise schwer.

Die Auswahl ist nicht gering, aber was bezahlt man für ein Stück Pizza am Stand direkt gegenüber dem Infield? Anna Krohn

Eine Schale Pommes kriegt man auf dem WOA an den Hauptständen ab 7 Euro, das ist dann aber auch eine XL-Portion; Ketchup oder Mayo machen die Portion aber meist 1 Euro teurer.

Natürlich bekommt man auf dem WOA auch Döner oder Dürüm: Hier gehen die Preise in den zweistelligen Bereich, es beginnt bei 10,50 Euro für einen Döner (Drehspieß). Ein Lahmacun (eine dünne, türkische oder armenische Art Pizza aus Fladenbrot, die gerollt wird) kostet 14 Euro, Dürüm 13 Euro. Eine einfache Salattasche gibt es aber auch für 7 Euro.

Asiatisches Essen in Wacken: Bei Hitze begehrter als vieles anderes

Auffällig voll ist es am Hitze-Donnerstag, 30. Juli, mittags am Asian-Food-Stand nahe des Infields: Hier wird sogar schon Schlange gestanden. Die Preise? Das fängt bei 10,50 Euro für vegetarische gebratene Nudeln oder vegetarischen Bratreis an, mit Hühnchenfleisch kostet beides 12,50 Euro. Es geht rauf bis 13,50 Euro für Thai Curry mit Hühnchenfleisch; für acht Frühlingsrollen zahlt man allerdings nur 5,50 Euro.

Ein Asian-Food-Stand beim WOA 2026 nahe des Infields am Donnerstagmittag. Anna Krohn

Das bezahlt man in Wacken 2026 für Eis und Co.

Bei der Hitze gönnen sich viele auf dem WOA 2026 auch gern etwas Kühles wie ein Slush-Eis. Das bekommt man an einem Stand auf dem Weg zum Infield, keine 300 Meter davon entfernt, für 6 Euro – mit Schuss (Wodka, Korn, Havana-Rum oder Jägermeister) für 9 Euro.

Normales Softeis kostet hier auch 6 Euro, die Streusel 1 Euro und Soße 2 Euro extra. „Eis ist hier ganz schön teuer“, findet ein vorbeigehender Metalhead, als er sich die Preisliste anschaut.

Insgesamt sind die Preise ein wenig höher geworden; eine Salattasche bekam man statt für 7 Euro 2025 zum Beispiel noch für 6,50 Euro; Dürüm für 11,50 Euro statt 13 Euro. Pizza fing bei 6,90 statt 7 Euro (Margherita) an. Und vieles ist – wie der Zyklopenspieß – auch gleich geblieben. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)