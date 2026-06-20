33 Grad und die plötzlich ist die Autobahn nicht mehr befahrbar. Wegen Hitzeschäden musste auf der A1 bei Hamburg ein Fahrstreifen gesperrt werden.

Auf der A1 gibt es, aufgrund von Hitzeschäden und einer gesperrten Fahrbahn, Stau. (Symbolbild) picture alliance / dpa | Bodo Marks

Die Hitze hat Schäden auf der Fahrbahn der A1 in Richtung Lübeck zwischen Bargteheide und Bad Oldesloe (beide Kreis Stormarn) verursacht. Als Notfallmaßnahme sei der beschädigte Fahrstreifen gesperrt worden, teilte die Autobahn GmbH mit.

Der Verkehr werde einspurig an den Schäden vorbeigeführt. Zudem sei eine Umleitung eingerichtet. Für Wartungsarbeiten solle die Fahrbahn in Richtung Norden ab 20.00 Uhr voll gesperrt werden. Gegen 24.00 Uhr werde die Strecke voraussichtlich wieder einspurig freigegeben.

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Der ADAC sprach von derzeit rund fünf Kilometer Stau zwischen den Anschlussstellen Ahrensburg und Bad Oldesloe und rechnet mit einem Zeitverlust von mindestens 27 Minuten. (dpa/esk)