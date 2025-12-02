mopo plus logo
Holger Thies (l.) und Roland Klockenhoff vor der vernachlässigten Kate in Keitum auf Sylt. Foto: Stephan von Kolson

  • Keitum

paidHistorisches Haus mitten auf Sylt verfällt – Anwohner haben bösen Verdacht

Die Fenster des Häuschens in Keitum sind staubig, das Reetdach ausgedünnt, die Wände marode. Stück für Stück frisst sich der Verfall in das Haus – und niemand greift ein. Eigentlich steht das Gebäude unter Denkmalschutz, eigentlich müsste es bewahrt werden. Doch das Gegenteil passiert. Der Verdacht: Lässt man das Häuschen bewusst verkommen, um den Denkmalschutz auszuhebeln und neu bauen zu können?


