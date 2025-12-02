Die Fenster des Häuschens in Keitum sind staubig, das Reetdach ausgedünnt, die Wände marode. Stück für Stück frisst sich der Verfall in das Haus – und niemand greift ein. Eigentlich steht das Gebäude unter Denkmalschutz, eigentlich müsste es bewahrt werden. Doch das Gegenteil passiert. Der Verdacht: Lässt man das Häuschen bewusst verkommen, um den Denkmalschutz auszuhebeln und neu bauen zu können?





