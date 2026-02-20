Hilferufe und ein vermisstes Kind: Tauchereinsatz am Dorfteich bei Hamburg

Die Feuerwehr suchte am Donnerstagabend in Großhansdorf nach einem Jungen, weil sie davon ausgehen musste, dass dieser durchs Eis gebrochen war. Doch das Kind war ganz woanders.

Gegen 19.30 Uhr rief eine Frau die Feuerwehr zum Dorfteich in Großhansdorf, weil sie von dort Hilferufe gehört hatte. Drei Kinder sollen dort auf der Eisfläche gespielt haben, sagt ein Sprecher der Leitstelle.

Großhansdorf: Teich mit Drohnen abgesucht

Als die Rettungskräfte ankamen, wurde eines der Kinder vermisst. Es wurde Verstärkung inklusive Tauchern und Boot angefordert – und der gesamte Teich mit Drohnen nach einem Einbruchsloch abgesucht.

Fast zwei Stunden später war die Erleichterung groß: Es stellte sich heraus, dass der vermeintlich vermisste Junge in Wirklichkeit bereits zu Hause war, der Einsatz konnte beendet werden.