Rechenzentren gibt es viele in Deutschland, doch in Rellingen im Kreis Pinneberg entsteht gerade eines der modernsten in Deutschland – nach Angaben des Unternehmens sogar KI-tauglich. dataR setzt auf nachhaltige Technik, innovative Kühlung und höchste Sicherheit. Das Projekt zeigt, wie Rechenzentren der Zukunft aussehen und welchen Nutzen sie für die Region bringen können.





