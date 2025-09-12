mopo plus logo
Schlauchartige Räume im Rechenzentrum Rellingen

In diesen schlauchartigen Räumen wird es ab dem kommenden Jahr zugehen wie in einem Hochsicherheitstrakt: Dort werden die Serverschränke aufgebaut. Foto: Patrick Sun

  • Rellingen

paidHier entsteht Deutschlands modernstes Rechenzentrum – mit einer Besonderheit

Rechenzentren gibt es viele in Deutschland, doch in Rellingen im Kreis Pinneberg entsteht gerade eines der modernsten in Deutschland – nach Angaben des Unternehmens sogar KI-tauglich. dataR setzt auf nachhaltige Technik, innovative Kühlung und höchste Sicherheit. Das Projekt zeigt, wie Rechenzentren der Zukunft aussehen und welchen Nutzen sie für die Region bringen können.


