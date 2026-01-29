Ostseeinsel nur noch mit Eisbrecher erreichbar – Polizei schickt Verstärkung

Nur ein Eisbrecher bringt derzeit noch Menschen von und auf die Insel Hiddensee. Für alle Fälle schickt die Polizei deshalb einen zusätzlichen Beamten auf die Insel – und dankt für die Unterkunft.

Weil der Verkehr von und auf die Insel Hiddensee eisbedingt sehr eingeschränkt ist, verstärkt die Polizei vorsorglich ihre Präsenz auf der Insel. Wie die Polizei mitteilte, „wird der dort eingesetzte Kontaktbeamte durch einen zweiten Polizisten rund um die Uhr unterstützt“.

Hiddensee: Polizei stärkt Präsenz

Ziel sei es, „die Einsatzfähigkeit auch unter erschwerten Bedingungen sicherzustellen und im Bedarfsfall verlässliche Unterstützung bei Einsatz- und Notlagen vor Ort zu haben“.

Bereits seit einiger Zeit gilt ein eingeschränkter Eisfahrplan. Vor wenigen Tagen erlitt die Fähre „Vitte“ einen Eisschaden. Aktuell verkehrt nur ein Eisbrecher mit deutlich weniger Platz.

Die Polizei bedankte sich ausdrücklich bei der Gemeinde und dem Hafen- und Kurbetrieb der Insel für die unkomplizierte Bereitstellung einer Unterkunft für den zusätzlichen Polizeibeamten. „Die Polizei ist auch in der winterlichen Ausnahmesituation verlässlich für die Menschen auf Hiddensee da.“ (dpa/mp)