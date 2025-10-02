mopo plus logo
Eine Tür mit dem Hinweis, dass das betreten verboten ist.

Die Polizei hat die Wohnung der Eltern in Brunsbüttel mit einem Schild mit der Aufschrift „Tatort – Ist beschlagnahmt! Betreten verboten!“ versiegelt. Foto: Marcus Golejewski

  • Brunsbüttel

paidVerhungertes Baby im Norden: Ashley wog am Ende kaum noch ein Kilo

Die kleine Ashley soll bis auf die Knochen abgemagert gewesen sein, am Ende kaum noch ein Kilogramm gewogen haben. Im erschütternden Fall des verhungerten Babys in Brunsbüttel ermittelt die Staatsanwaltschaft mittlerweile auch gegen einen Mitarbeiter des Jugendamts des Kreises Dithmarschen. Das Jugendamt erhielt mehrere Meldungen über die schlechten Wohnverhältnisse und den Zustand des Kindes. Trotzdem musste Ashley am Ende sterben.


