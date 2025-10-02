Die kleine Ashley soll bis auf die Knochen abgemagert gewesen sein, am Ende kaum noch ein Kilogramm gewogen haben. Im erschütternden Fall des verhungerten Babys in Brunsbüttel ermittelt die Staatsanwaltschaft mittlerweile auch gegen einen Mitarbeiter des Jugendamts des Kreises Dithmarschen. Das Jugendamt erhielt mehrere Meldungen über die schlechten Wohnverhältnisse und den Zustand des Kindes. Trotzdem musste Ashley am Ende sterben.





