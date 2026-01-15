Heftiger Unfall mit mehreren Verletzten: Hubschrauber im Einsatz – Sperrung

Drei Autos stoßen auf der Bundesstraße 76 im Kreis Rendsburg-Eckernförde zusammen. Die Unfallursache ist bisher nicht bekannt – die Straße wird in beide Richtungen gesperrt.

Bei einem Zusammenstoß von drei Fahrzeugen auf der Bundesstraße B76 wurden sechs Menschen verletzt. Wie es zu dem Unfall bei Altenholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) kam, sei bisher nicht bekannt, sagte ein Sprecher der Polizei. Zuerst berichtete das „Flensburger Tageblatt“.

Aufgrund des Unfalls bestehe derzeit auf der Bundesstraße eine Sperrung in beide Richtungen. Nach Angaben des Sprechers kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Weitere Details sind bisher nicht bekannt. (dpa)