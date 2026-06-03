Schwerer Crash im Kreis Segeberg: Ein Auto gerät außer Kontrolle, kracht in zwei Fahrzeuge – vier Menschen werden verletzt, zwei davon schwer.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr auf der Kreisstraße 38 zwischen Klein Kummerfeld und Groß Kummerfeld. In einer Kurve verlor ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen und prallte zunächst in das Heck eines entgegenkommenden Fahrzeugs, wie die Polizei der MOPO mitteilte.

Auto schleudert aus dem Graben zurück auf die Fahrbahn

Anschließend schleuderte das Auto in den Graben, von dort wieder zurück auf die Fahrbahn und stieß dort frontal mit einem weiteren Wagen zusammen.

Insgesamt sollen vier Menschen verletzt worden sein, zwei davon schwer. Laut eines Reporters vor Ort soll es sich dabei um eine Mutter und ihr zehnjähriges Kind handeln.

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Die Polizei sperrte die Strecke für die Rettungs- und Bergungsarbeiten und ermittelt nun zur genauen Unfallursache.