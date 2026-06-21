Heftiger Crash nahe Hamburg: Motorblock fliegt raus – Fahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall im Norden ist der Aufprall so heftig, dass der Motorblock herausgerissen wird. Der Fahrer wird dabei schwer verletzt.

Bei dem heftigen Aufprall wurde der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen NEWS5 / Fabian Höfig

Bei einem schweren Unfall im Kreis Segeberg ist ein Autofahrer in der Nacht zu Sonntag schwer verletzt worden. Er kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Zu dem Unfall kam es gegen 2 Uhr an der Hauptstraße in der Ortschaft Seth. Dort war ein 41-Jähriger in seinem Pkw unterwegs. Laut Polizei mit hohem Tempo. Aus bislang ungeklärter Ursache soll der Fahrer plötzlich die Kontrolle über den Wagen verloren haben.

Schwer verletzter Autofahrer mit Rettungshubschrauber in Klinik

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Das Fahrzeug kam nach rechts von der Straße ab und krachte dort nahezu ungebremst gegen einen Baum. Die Wucht des Aufpralls war so enorm, dass der Motorblock herausgerissen wurde und mehrere Meter weit flog.





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Ein Notarzt, der mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen wurde, versorgte den schwer verletzten Autofahrer. Danach kam er in die Uni-Klinik Lübeck. Die Straße wurde von der Polizei rund eine Stunde gesperrt. Die genaue Unfallursache wird ermittelt.