Das Hausboot auf dem Foto kommt unter den Hammer: Die Firma, die es gebaut hat, ist insolvent. Dabei wollen zwei der Beteiligten in Wedel gerade einen Hausboot-Hafen realisieren.

Das Hausboot auf dem Foto kommt unter den Hammer: Die Firma, die es gebaut hat, ist insolvent. Dabei wollen zwei der Beteiligten in Wedel gerade einen Hausboot-Hafen realisieren. Foto: Dietmar Thiele/Lars Voigt

  • Wedel

paidHausboot-Debakel im Hafen: Firma insolvent – Gesellschafter spricht von Erpressung

In Wedel soll ein Tourismus-Hafen an der Elbe entstehen. Zwanzig Hausboote wollen Investoren in den noch verwaisten Schulauer Hafen legen. Jetzt kommt ans Licht: Ihre Hausboot-Firma ist insolvent. Die Insolvenzverwalterin soll von der „dümmsten Insolvenz“ gesprochen haben, die sie je gesehen habe. Ein Gesellschafter spricht von Erpressung. Was das für Folgen für das Projekt hat.


