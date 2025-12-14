Hausboot-Debakel im Hafen: Firma insolvent – Gesellschafter spricht von Erpressung
In Wedel soll ein Tourismus-Hafen an der Elbe entstehen. Zwanzig Hausboote wollen Investoren in den noch verwaisten Schulauer Hafen legen. Jetzt kommt ans Licht: Ihre Hausboot-Firma ist insolvent. Die Insolvenzverwalterin soll von der „dümmsten Insolvenz“ gesprochen haben, die sie je gesehen habe. Ein Gesellschafter spricht von Erpressung. Was das für Folgen für das Projekt hat.
