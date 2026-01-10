Haus in Flammen – Großeinsatz und WarnApp bei Hamburg ausgelöst

In Rellingen (Kreis Pinneberg) ist es in der Nacht zu Samstag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Dort stand das Obergeschoss eines Einfamilienhauses in Flammen. Die Bewohner retteten sich.

Laut einem Sprecher der Feuerwehr waren gegen 2 Uhr Flammen aus einem Haus an der Eichenstraße gemeldet worden. Bei Eintreffen der Rettungskräfte züngelten meterhohe Flammen aus dem Dach in den Nachthimmel. Drei Bewohner hatten sich selbst gerettet.

Mehrere Feuerwehren in Rellingen im Einsatz

Sofort wurde Großalarm und die NINA Warn-App ausgelöst. Mehrere Wehren aus der Umgebung rückten an. Die Löscharbeiten bei klirrender Kälte dauerten bis in die Morgenstunden an. Mehr als 80 Retter waren im Einsatz.