Bei Neumünster brannte ein Haus komplett aus. Die Feuerwehr fand eine tote Person, Identität und Brandursache sind noch unklar.

In Arpsdorf bei Neumünster ist in der Nacht zu Samstag ein Haus abgebrannt. Eine Person wurde tot aufgefunden.

Gegen 23.45 Uhr wählte eine Nachbarin den Notruf, weil sie das Feuer in dem Haus bemerkte. Als die Einsatzkräfte ankamen, stand das Haus bereits in Vollbrand, sagt eine Polizeisprecherin. Das Haus bestand fast komplett aus Holz und brannte bis auf das Grundgerüst herunter.

Feuerwehr entdeckt tote Person

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Im Laufe der Löscharbeiten entdeckte die Feuerwehr im Inneren eine tote Person. Es sei zwar naheliegend, dass es sich dabei um den Hausbesitzer handelt, sagt die Sprecherin, noch sei die Identität aber nicht sicher geklärt. Es ist ebenfalls unklar, ob die Person wegen des Feuers starb, oder schon vorher.

Nach etwa drei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Der Gesamtschaden liegt laut Polizei bei etwa 300.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. (mp)