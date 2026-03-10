Haus im Norden in Flammen – stundenlange Löscharbeiten

Meterhohe Flammen und stundenlange Löscharbeiten. In Wesselburen (Kreis Dithmarschen) ist es in der Nacht zu Dienstag zu einem Großbrand im Ortskern gekommen. Nur mit Mühe konnten die Feuerwehrleute ein Übergreifen auf benachbarte Wohnhäuser verhindern.

Zum Brandausbruch kam es gegen 4 Uhr in einem Haus an der Schülper Straße. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, loderten meterhohe Flammen und drohten auf benachbarten Häuser in der eng bebauten Straße überzugreifen. Großbrand! Sofort wurde Verstärkung angefordert.

Großbrand: 500.000 Euro Schaden – Kripo ermittelt

Etwa 80 Retter waren bis in die Morgenstunden im Einsatz. Verletzte gab es zum Glück nicht. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf rund 500.000 Euro geschätzt. Der Brandort wurde von der Kripo beschlagnahmt. Die Beamten ermitteln nun wie es zu dem verheerenden Feuer in dem leerstehenden Gebäude kommen konnte.