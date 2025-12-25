Tödliche Falle: Abgebrochener Schlüssel verhindert Flucht aus brennendem Haus

Bei einem Brand in einem Wohnhaus im Kreis Herzogtum Lauenburg ist ein Bewohner am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags ums Leben gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr konnte er das Haus nicht mehr rechtzeitig verlassen, da offenbar sein Schlüssel im Schloss abgebrochen war.

Der Alarm zu dem Feuer am Heideblock in Witzeeze war gegen 6.50 Uhr bei der Rettungsleitstelle eingegangen. Der Mann habe den Notruf noch selbst abgesetzt. Als die Feuerwehr kurz darauf eintraf, brannte das Gebäude den Angaben zufolge bereits vollständig. Neben mehreren Feuerwehren rückten auch Rettungswagenbesatzungen, ein Notarzt des Rettungsdienstes Herzogtum Lauenburg sowie die Polizei an.

Bewohner bei Löscharbeiten tot geborgen

Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden später menschliche Überreste in dem brennenden Gebäude, bei denen es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Bewohner handelt, so die Polizei.

Die Feuerwehr war den Vormittag noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Zur Ursache des Feuers sowie zur Art und Höhe des entstandenen Schadens konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. (dpa/ruega)