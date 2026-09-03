Wo ist Aahliya? Die 14-Jährige wird seit Tagen vermisst. Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Hilfe. Nicht zum ersten Mal. Doch diesmal wird sie nicht in Hamburg vermisst.

Seit dem 25. August wird die 14-jährige Serienausreißerin Aahliya F. aus dem Kreis Schleswig-Flensburg vermisst. Die Polizei bittet nun auch die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Aahliya ist etwa 1,62 Meter groß und schlank. Sie hat lange, dunkelbraune, lockige Haare und braune Augen. Nach Informationen der Polizei soll sie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens eine beige Stoffhose, eine schwarze Winterjacke sowie einen schwarzen Rucksack der Marke Nike getragen haben.

Wer die 14-Jährige gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, soll sich bei der Kriminalpolizei in Schleswig unter 04621-84-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden. In dringenden Fällen bittet die Polizei darum, den Notruf 110 zu wählen.

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Serienausreißerin Aahliya diesmal in Flensburg vermisst – ist sie in Hamburg?

Warum Aahliya diesmal in Flensburg als vermisst gemeldet wurde, dazu wollte die Polizei keine Angaben machen. Nachdem sie Ende August wieder aufgetaucht war, kam sie in die Obhut einer Jugendhilfeeinrichtung in Norddeutschland. Aahliya könne sich im Moment auch in Hamburg aufhalten, mutmaßte eine Polizeisprecherin.

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Zuletzt war die Serienausreißerin Ende Juni in Hamburg vermisst gemeldet worden, wo sie zuletzt mit ihren Eltern in Othmarschen lebte. Ende August war sie in Dortmund aufgetaucht. Im vergangenen Jahr verschwand die damals 13-Jährige mehrmals von zu Hause. Einmal führte ihre Spur sogar bis nach Berlin. (mp)