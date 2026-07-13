Fahrgäste, die die Internetseite des Nahverkehrsunternehmens Nah SH aufrufen wollen, haben derzeit keinen Erfolg. Es scheint einen Hackerangriff gegeben zu haben.

Ein Zug der Nah.SH fährt trotz einer andauernden Hackerattacke auf die Website des Verkehrsverbunds. (Symbolbild) picture alliance / Manfred Segerer | Manfred Segerer

Der Nahverkehrsverbund Nah SH in Schleswig-Holstein ist offenbar Ziel eines Hackerangriffs geworden. Die Internetseite des Unternehmens ist aktuell nicht erreichbar. Damit sei darüber auch die Auskunft nicht erreichbar, sagt Dennis Fiedel, der Sprecher von Nah SH, auf dpa-Anfrage. Die Nah-SH-App und der Shop seien gegenwärtig nicht betroffen, nur die Website www.nah.sh.

„Wir gehen gerade von einer DDoS-Attacke auf www.nah.sh aus und haben entsprechende Maßnahmen ergriffen”, erklärte Fiedel. Die Störung sei um kurz nach 10 Uhr bemerkt worden.

Hackerangriff auf Nah SH vermutet

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Das Unternehmen habe sich sofort auf die Fehlersuche begeben und den Hinweis erhalten, dass die Webseite mit einer Vielzahl von Anfragen lahmgelegt worden sei – das typische Kennzeichen eines DDoS-Angriffs. Wer Absender der Attacke sei, könne man leider nicht sagen.

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„Zeitweilig ist die Internetseite wieder aufrufbar, aber nicht stabil. Der Angriff dauert noch an”, sagt der Sprecher. (dpa/mp)